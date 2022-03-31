Условия еще не созрели... Путин отказался от встречи с Зеленским

Главное: Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Путин отказался от встречи с Владимиром Зеленским. По словам российского президента, условия еще не созрели.

Детали: Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Европейский политик отметил, что лидер России отказался встретиться с Владимиром Зеленским и прекращать огонь в Украине. Об этом сообщает La Repubblica.

Драги отметил, что попросил Путина провести прямые переговоры с Зеленским, однако российский президент отказал, заявив, что «условия еще не созрели».

«Я выразил Путину убеждение, что встреча с Зеленским необходима для решения узлов соглашения. Ответ был, что время еще не пришло», — добавил глава правительства Италии.

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