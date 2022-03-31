Пользователи Приват24 столкнулись с проблемой

Главное: Пользователи Приват24 не могут авторизироваться. В пресс-службе банка сообщили, что работают над устранением ошибки.

Детали: В приложении интернет-банка Приват24 произошел сбой. Пользователи жалуются на невозможность авторизоваться. Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

При попытке авторизоваться приходит оповещение «Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже».

В банке добавили, что сейчас работают над устранением ошибки.

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