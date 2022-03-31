Несмотря на войну в Киеве продолжают рождаться дети

Главное: В Киеве продолжают рождаться дети. Несмотря на идущую войну.

Детали: С начала войны с Россией в Киеве родилось 987 детей. Об этом поведал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Чиновник поведал, что это 534 мальчика и 453 девочки.

При этом на свет появились 25 двоен.

Отмечается, что в Киеве медицинская система работает в режиме военного времени, а больницы оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, выполняются плановые операции.

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