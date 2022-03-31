Британская разведка поведала о коварных планах россиян

Главное: По информации британской разведки, российские войска не планируют уходить из окрестностей Киева. В ближайшие дни здесь ожидаются ожесточенные бои.

Детали: Несмотря на заявления РФ о снижении военной активности в Киевской и Черниговской областях, по данным британской разведки, в ближайшее время в окрестностях столицы ожидаются ожесточенные бои. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

«В ближайшие дни в окрестностях города, вероятно, развернутся ожесточенные бои», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. Кроме того, вокруг Чернигова продолжаются артиллерийские обстрелы и ракетные удары.

Также, тяжелые бои продолжаются и в Мариуполе, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 31, 2022

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