Британская разведка поведала о коварных планах россиян

Главное: По информации британской разведки, российские войска не планируют уходить из окрестностей Киева. В ближайшие дни здесь ожидаются ожесточенные бои.
Детали: Несмотря на заявления РФ о снижении военной активности в Киевской и Черниговской областях, по данным британской разведки, в ближайшее время в окрестностях столицы ожидаются ожесточенные бои. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
«В ближайшие дни в окрестностях города, вероятно, развернутся ожесточенные бои», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. Кроме того, вокруг Чернигова продолжаются артиллерийские обстрелы и ракетные удары.
Также, тяжелые бои продолжаются и в Мариуполе, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.
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