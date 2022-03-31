Жертвами войны в Украине стали уже 148 детей

Главное: В Украине продолжается война. Гибнут дети.

Детали: Число жертв войны в Украине среди детей растет. Данные на четверг, 31 марта, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли уже 148 несовершеннолетних.

При этом 232 ребенка получили различные ранения.

Информируется: «Цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование и осмотры обстрелов и разрушений в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях».

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