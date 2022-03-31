Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жертвами войны в Украине стали уже 148 детей

Жертвами войны в Украине стали уже 148 детей

Агата Кловская
31.03.22 11:21
84
Жертвами войны в Украине стали уже 148 детей

Главное: В Украине продолжается война. Гибнут дети.

Детали: Число жертв войны в Украине среди детей растет. Данные на четверг, 31 марта, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли уже 148 несовершеннолетних.

При этом 232 ребенка получили различные ранения.

Информируется: «Цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование и осмотры обстрелов и разрушений в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях».

В тему: В ООН будут расследовать военные преступления России в Украине.

Тэги: общество, война, дети, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.03.22 10:32

Одесса во время войны: малый и средний бизнес – оплот экономики страны

Автор: Екатерина Богачинская

Дайджест

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости
27.03.22 21:08

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости

Автор: Жгучий глагол

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.03.22 11:47

ЕБРР предрекает обвал ВВП Украины из-за войны
31.03.22 11:22

Украинцам напомнили, что коронавирус никуда не исчез
31.03.22 11:20

В УПЦ назвали законопроекты о запрете УПЦ нарушением прав миллионов верующих
31.03.22 11:12

Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 17,5 тысяч россиян
31.03.22 10:39

РФ хочет создать в Украине новую псевдореспублику
31.03.22 09:55

Возле ЧАЭС зафиксировали активность россиян
31.03.22 09:30

В Киеве снова можно будет купить алкоголь
31.03.22 09:21

В ООН будут расследовать военные преступления России в Украине
30.03.22 22:05

В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов
30.03.22 16:58

В Минобороны опровергли информацию о массовом отводе российских войск
31.03.22 10:39

РФ хочет создать в Украине новую псевдореспублику
31.03.22 09:55

Возле ЧАЭС зафиксировали активность россиян
31.03.22 09:30

В Киеве снова можно будет купить алкоголь
30.03.22 16:28

В ОП назвали условие для проведения референдума по мирному договору
30.03.22 15:55

Ситуация на захваченных украинских АЭС — критическая, — МАГАТЭ
30.03.22 14:16

Названы самые горячие точки Киевской области
30.03.22 11:30

В ОП анонсировали возможную скорую встречу Зеленского с Путиным
30.03.22 10:09

Возле ЧАЭС могут взорваться боеприпасы – Украина требует ООН вмешаться
30.03.22 06:17

В ООН привели страшные цифры последствий войны в Украине
29.03.22 16:47

В Украине могут подорожать лекарства
26.03.22 09:57

Как правильно перейти на летнее время в Украине
26.03.22 10:01

Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир
26.03.22 10:16

Наблюдатель ООН рассказал, что происходит на ЧАЭС
26.03.22 09:46

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган
25.03.22 21:17

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 16:49

Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве
28.03.22 07:34

Озвучен новый признак болезни Альцгеймера
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
29.03.22 12:22

Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения
Фото и Видео
Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек
Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек
Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек
Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
fraza.com
Новости блогосферы
29.03.22 20:14

После переговоров Украины и России забрезжил луч надежды
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45

Опрос

Какая валюта будет доминировать в мире после 2022 года?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.