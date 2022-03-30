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Новости > В Украине могут подорожать лекарства

В Украине могут подорожать лекарства

Агата Кловская
29.03.22 16:47
576
В Украине могут подорожать лекарства

Главное: В результате колебания курса валют и инфляции в Украине могут подорожать лекарства. Об этом заявил Михаил Радуцкий.

Детали: Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предупредил о возможном повышении цен на медпрепараты вследствие колебания курса валют и инфляции. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, украинская фармацевтическая промышленность зависима от импорта, поэтому около 90% действующих веществ для медпрепаратов закупаются за рубежом. К тому же на стоимость лекарств влияет колебание курса валют и инфляция.

Также Радуцкий отметил, что значительного подорожания препаратов в ближайшее время не ожидается. Возможно незначительное колебание цен, что напрямую связано с инфляцией.

Кроме того, аптечные сети нуждаются в кредитовании от правительства для закупки медпрепаратов. Отмечается, что в условиях войны дистрибьюторы требуют предоплату за лекарства, аптечным сетям нужны оборотные средства, а для этого — кредитование.

Также он напомнил, что в первые дни войны в результате эвакуации значительного количества работников аптек до Западной Украины сложилась ситуация, когда в аптечных сетях не было кому работать. В частности, в Киеве из 1,7 тыс. аптек были открыты лишь 200.

Поэтому, чтобы исправить ситуацию, правительство разрешило привлекать к работе в аптеках студентов медицинских и фармацевтических специальностей, работать в аптеках у дома. Сейчас в Киеве работает 500-600 аптек, всего по стране из 27 тыс. аптек работают около 12 тыс.

В тему: Шмыгаль оценил размах падения экономики Украины из-за войны.

Тэги: Украина, общество, здоровье, инфляция, лекарства, новости Украины, Михаил Радуцкий

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