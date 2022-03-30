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Новости > Управделами УПЦ напомнил, что в любых испытаниях последнее слово остается за Богом

Управделами УПЦ напомнил, что в любых испытаниях последнее слово остается за Богом

Александра Кудрявцева
29.03.22 16:40
166
Управделами УПЦ напомнил, что в любых испытаниях последнее слово остается за Богом
Главное: Человек, который не страдает, не бывает утешен Богом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в своем обращении.
 
Архиерей призвал верующих брать пример с подвижников благочестия, которые доверяли Богу во всем.
 
«Перед христианами сегодня встает много вопросов: как не потерять веру и верность, как сохранить надежду и любовь среди всего этого ужаса? Что мы можем противопоставить тем многочисленным испытаниям, что обрушились на нас?», – говорит владыка.
 
Митрополит Антоний отметил, что множество людей, пытаясь найти ответы на все эти вопросы, опираются на личный опыт и на примеры человеческой истории.
 
 
«Верующие рассматривают все житейские потрясения в первую очередь через призму Евангелия, через Священное Писание и жития подвижников благочестия, которые смогли отрешиться от суеты мирской жизни и прийти к единению с Богом. Чем отличались святые люди от нас? Желанием идти своим путем к Богу, решимостью жить по законам Царства небесного уже в этой жизни и полным доверием Богу в каждом мгновении короткой земной жизни», – напомнил иерарх.
 
Перед принятием каких-либо важных решений в своей жизни они обязательно молились, чтобы сердцем почувствовать добрую весть от Бога, и потом поступали в соответствии с Божией волей, которая открывалась им. Они сверяли свой курс среди житейского моря с маяком Христова учения. А еще они не были двоедушными и не страдали духовной шизофренией, не разрывались между небом и землей, между выполнением Божиих заповедей и жизнью по законам грешной земли», – напомнил иерарх УПЦ.
 
По его словам, к этому призваны и мы, однако, грехи и пристрастия уводят  в противоположную от спасения сторону.
 
«Спасение не может совершиться среди комфорта. Христос с детства терпел нужду и неудобства. Он родился в убогой пещере, был беженцем в Египет, в течение 40 дней сурово постился в пустыне, всю Свою земную жизнь не имел, где приклонить главу. Безгрешный, Он принял страдания, побои и смерть на Кресте ради нас, чтобы выполнить волю Отца Небесного», – продолжил управделами УПЦ.
 
Владыка отметил, что следуя за Спасителем, каждый христианин призван идти тернистым путем, быть подвижником. «А быть подвижником – значит, не сдаться, не сломаться, сохранить в себе свет, безропотно переживать страдания и через них, шаг за шагом приближаться к своему Творцу», – добавил он.
 
«Боль от последствий грехопадения присутствует в каждом человеке, в нас самих, в наших семьях, стране и в целом мире. Куда ни посмотришь – всюду войны, смерть, голод, холод, несправедливость. Стоит только посмотреть выпуск новостей, и сердце тут же сжимается от боли. И эта боль могла бы сломать любого человека, если бы мы точно не знали: последнее слово всегда остается за Богом. У всех наших страданий есть глубокий смысл, если посмотреть на них с позиции вечности: даже самое страшное зло Милостивый Господь прекращает и в конце концов превращает в добро. Всё в нашей жизни устроено Богом для нашего спасения, и главный вектор нашей жизни нацелен ввысь, к нашему родному Отчему дому», – сказал архиерей
 
Также митрополит Антоний напомнил о духовном законе, согласно которому тот человек, который не страдает, не бывает утешен Богом.
 
«Через скорби, страдания и слезы, в которых рождается смирение, Господь дарует нам Свое великое утешение. Бог утешает обиженных, страждущих, недужных и обездоленных. Он всегда с теми, кто пребывает в беде. Бог всегда и с нами, если не забываем про Него и про наше великое призвание – стать гражданами неба», – подытожил управделами УПЦ.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, как покаяние способно спасти от беды.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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