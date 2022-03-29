Стало известно, как война ударила по ритейлу в Украине

Главное: Ритейл в Украине пострадал из-за войны. Потерял почти треть своих торговых точек.

Детали: Из-за войны с Россией ритейл в Украине серьезно пострадал. Он потерял почти треть всех своих торговых точек.

Об этом информирует Ассоциации ритейлеров Украины.

Отмечается, что наибольшее количество закрытых объектов в ювелирном сегменте – 1119, что составляет 85% отрасли.

Сообщается также, что общее количество работающих торговых объектов за месяц боевых действий в Украине сократилось на 29%. Число открытых точек составляет 9 701 при общей численности 13 674.

Кроме этого стало известно, что из 71% открытых объектов 15-18% работают по ограниченному графику или несколько дней в неделю, остальные 52% испытывают сложности с наличием товаров у производителей и их доставкой.

Информируется, что в процентном измерении наибольшие потери понесла индустрия развлечений, которой и так было нелегко пережить карантинные ограничения во время пандемии коронавируса: из 46 развлекательных центров и кинотеатров в настоящее время закрыто 40 или 87%.

На втором месте по доле потерь находится fashion-ритейл: продавцы одежды, обуви и модных аксессуаров вынужденно закрыли 72% магазинов или 368 точек из 510.

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