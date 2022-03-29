Вылезший из бункера Шойгу назвал дальнейшую главную цель «спецоперации» в Украине

Главное: Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной целью «спецоперации» в Украине является «освобождение Донбасса». При этом он подчеркнул, что якобы в целом основные задачи «специальной военной операции» выполнены.

Детали: Министра обороны РФ Сергея Шойгу впервые с начала марта показали в публичном пространстве. Он заявил, что первая фаза «спецоперации» в Украине успешно завершена. Сейчас главная задача — установление контроля на Донбассе, сообщает Интерфакс.

«Сначала о ходе „специальной военной операции“ российских вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — „освобождение Донбасса“», — сказал Шойгу.

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