В Черкасской епархии УПЦ заявили о провокации в храме в Смеле

Главное: На Черкасчине 28 марта в Свято-Покровском храме Смела во время Божественной литургии вооруженные люди вывели из храма иеромонаха Василия (Мирошниченко), духовника Смелянского благочиния.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, посторонние вооруженные люди вывели священника из храма, несмотря на сопротивление прихожан.

Секретарь Черкасской епархии протоиерей Василий Вознюк отметил, что иеромонах Василий (Мирошниченко) пытался остановить раскол в общине Смелы.

«В последние недели несколько священников из Смелы подстрекали прихожан к раскольническим действиям. Они воспользовались немощью настоятеля храма и благочинного Смелы протоиерея Петра Дмитрука, и прикрываясь его авторитетом, развивали идею раскола...Позже некоторые из них покаялись в совершенном. Делегации духовенства и мирян Смелянского благочиния, которые не согласны с позицией раскольников, приезжали в епархию с просьбами прекратить раскол в Смеле», — сообщил протоиерей Василий Вознюк.

Также он рассказал о том, что многолетнего духовника Смелянского благочиния иеромонаха Василия (Мирошниченко) во время Литургии вытолкали из храма посторонние люди.

«На воскресную Литургию в храм были привлечены посторонние вооруженные люди. По указанию одного из священников-раскольников, несмотря на сопротивление и слезы прихожан, выбросили из храма батюшку Василия. Теперь эти люди с оружием дежурят возле храма. При этом настоятеля и благочинного Смелы отца Петра не было, он на больничном... Мы пообщались, он пообещал сделать все, чтобы удержать этих священников от раскола», — рассказал секретарь Черкасской епархии УПЦ.

Он отметил, что отец Николай Середич, который предложил вооруженным людям применить насилие к духовнику Смелянского благочиния, запрещен в священнослужении.

«Надеемся, что он примет свое временное отстранение со смирением и не будет снова будоражить людей, разрывая Хитон Христов, когда людям и так тяжело и страшно нести бремя войны. Потерпевший батюшка, духовник Смелянского благочиния иеромонах Василий, жив и здоров, благодарит Бога за возможность пострадать за Его правду. Он продолжает службу и исповедь духовенства Смелянского благочиния», — подытожил секретарь Черкасской епархии протоиерей Василий Вознюк.

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