Стало известно, сколько автомобилей украинцы потеряли с начала войны

Главное: С начала войны в Украине российские военные уничтожили почти 200 тысяч гражданских автомобилей. Некоторые из них были отобраны.

Детали: В войне с Россией украинцы потеряли спокойствие, своих близких, имущество и, в том числе, автомобили. Подсчетами утраченных машин поделилась министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей Facebook-странице.

Так, по подсчетам Минэкономики руками российских военных было уничтожено примерно 200 тысяч авто — их обстреливали, намеренно повреждали, отнимали, многие транспортные средства сгорели от бомбежек или попаданий ракетами.

Кроме автомобилей, на войне были уничтожены многие объекты инфраструктуры — дороги, мосты, автозаправки и т.д. Их потери оцениваются в 119 миллиардов долларов и каждый день они только растут.

Свириденко отмечает, что именно по этой причине Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России.

«Зло обязательно будет наказано, и Россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины», — резюмировала она.

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