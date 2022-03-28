Озвучен новый признак болезни Альцгеймера

Главное: Назван еще один признак болезни Альцгеймера. Это длительный дневной сон.

Детали: Британские ученые назвали новый признак болезни Альцгеймера. Их работу цитирует издание The Guardian.

Информируется: «Усиливающаяся сонливость в дневное время может быть первым признаком Альцгеймера и сигналом об ускорении процесса старения».

В ходе своей работы исследователи следили за привычками пожилых людей, любящих подремать в дневное время. Каждый год участники эксперимента на срок до 14 дней надевали похожий на часы прибор.

Так, прибор следил за подвижностью испытуемых. Любой продолжительный период без движения с девяти утра до семи вечера эксперты считали сном.

Отмечается, что участники исследования ежегодно сдавали тесты, по результатам которых оценивались их когнитивные функции.

Подчеркивается, что изначально у 76% испытуемых не было нарушений, у 20% они были незначительными, а еще четыре процента страдали болезнью Альцгеймера.

Сообщается, что у первый группы людей время дневного сна увеличивалось на одиннадцать минут в год, а у второй группы – в два раза.

При этом у пациентов с недугом этот показатель составлял 68 минут.

Выяснилось: «У людей, которые спали днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40% больше, чем у тех, кто спал днем меньше часа».

Эксперты говорят: «Рост продолжительности дневного сна связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера, которая заключается в нарушении когнитивных функций».

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