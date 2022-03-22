В Европарламенте назвали Россию страной-террористом

Главное: Депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас назвал Россию террористическим государством. И призвал признать это на уровне ООН.

Детали: На международном уровне, в частности, на уровне ООН, должна начаться дискуссия о признании России террористическим государством. Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас.

«Речь о признании России изгоем, террористическим государством, как Афганистан или организацией как Талибан. Внутренне, я согласен с такой инициативой, безусловно, Россия является террористическим государством, вопрос лишь в возможности проведения такой юридической процедуры. Задача в том, может ли ООН официально заявить об этом. Нам нужно найти или создать юридическую процедуру для такого признания (России террористическим государством)», — заявил экс-Главнокомандующий Эстонии.

«Это должна быть дискуссия внутри ООН, так как это процесс, к которому должны быть привлечены все государства мира», — считает политик.

«Фактически, Россия — это фейковое и террористическое государство», — резюмировал депутат Европарламента Риго Террас.

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