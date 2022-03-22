Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Европарламенте назвали Россию страной-террористом

В Европарламенте назвали Россию страной-террористом

Александр Панько
22.03.22 15:36
200
В Европарламенте назвали Россию страной-террористом

Главное: Депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас назвал Россию террористическим государством. И призвал признать это на уровне ООН.

Детали: На международном уровне, в частности, на уровне ООН, должна начаться дискуссия о признании России террористическим государством. Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас.

«Речь о признании России изгоем, террористическим государством, как Афганистан или организацией как Талибан. Внутренне, я согласен с такой инициативой, безусловно, Россия является террористическим государством, вопрос лишь в возможности проведения такой юридической процедуры. Задача в том, может ли ООН официально заявить об этом. Нам нужно найти или создать юридическую процедуру для такого признания (России террористическим государством)», — заявил экс-Главнокомандующий Эстонии.

«Это должна быть дискуссия внутри ООН, так как это процесс, к которому должны быть привлечены все государства мира», — считает политик.

«Фактически, Россия — это фейковое и террористическое государство», — резюмировал депутат Европарламента Риго Террас.

В тему: Польша готовится к войне с Россией.

Тэги: общество, Россия, политика, война, Европарламент

Комментарии

Статьи

20.03.22 13:51

Великий голод 2022: уже скоро?

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
21.03.22 22:21

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.03.22 16:59

В Украину идут две волны потепления
22.03.22 16:50

Святогорская лавра УПЦ и ее скиты приняли более 400 беженцев
22.03.22 16:13

Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
22.03.22 15:40

Поместные Православные Церкви и волонтеры передают гуманитарную помощь епархиям УПЦ
22.03.22 15:15

В УПЦ рассказали, как поститься во время войны
22.03.22 14:55

На Черниговщине, Виннитчине и Харьковщине священники УПЦ отпели украинских воинов
22.03.22 14:44

В Минздраве рассказали, сколько больниц обстреляли российские военные
22.03.22 14:31

Предстоятель УПЦ рассказал о верном способе борьбы с грехами
22.03.22 14:15

Управделами УПЦ призывает не ужасаться новостям, а заботиться о близких и молиться
22.03.22 13:59

В России мобилизуют должников, алиментщиков и зеков
22.03.22 12:58

В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
22.03.22 12:37

Польша готовится к войне с Россией, — посол
22.03.22 11:53

В Генштабе обновили данные о потерях России за время войны в Украине
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
22.03.22 08:52

Мэр Борисполя записал резонансное обращение к жителям города
22.03.22 07:58

В ГСЧС заявили, что за время войны Россия уничтожила в Украине сотни домов
21.03.22 16:53

Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
21.03.22 15:37

Шмыгаль пообещал переселенцам денежную помощь
21.03.22 15:09

Украина и РФ провели очередной раунд переговоров
21.03.22 14:54

В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
18.03.22 09:14

На украинских АЗС основательно подешевело топливо
16.03.22 11:01

В России запретили ряд звезд шоу-бизнеса (СПИСОК)
21.03.22 07:45

В Украину могут ввести миротворцев
16.03.22 23:48

Пользователей Windows 11 предупредили о неприятном сюрпризе
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
16.03.22 11:28

Эксперты предрекают России скорый дефолт
16.03.22 17:58

Немецкий профессор предрек крах доллара
15.03.22 18:31

Народ начинает понимать, что Украину в НАТО не ждут, — Зеленский
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
18.03.22 11:41

Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины
Фото и Видео
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.