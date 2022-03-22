Российским компаниям «обнулили» международные рейтинги

Главное: Компаниям, работающим в РФ, аннулировать международные рейтинги. Сделало это Standard & Poor’s.

Детали: Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s сообщило, что аннулировало рейтинги компаний из РФ. Сделано это было из-за введенных ЕС санкций из-за войны в Украине.

Так, еще 9 марта стало известно о приостановке коммерческой деятельности в РФ, а 15 марта ЕС принял решение о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

Информируется, что S&P Global Ratings аннулирует все свои выданные рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля – крайнего срока, установленного ЕС.

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