В Чернобыльской зоне зафиксировали несколько пожаров

Главное: В Чернобыльской зоне вспыхнули пожары. Зафиксировано семь очагов.

Детали: Сразу семь очагов возгорания зафиксировали в тридцатикилометровой Чернобыльской зоне отчуждения. Их заметили со спутников Sentinel-2 Европейского космического агентства.

Информируется, что максимально допустимыми возгораниями в пределах зоны отчуждения являются пожары площадью 0,05-0,2 квадратных километра.

Подчеркивается, что зафиксированные спутниками возгорания по площади превышают эти показатели в десятки раз.

Сообщается также, что, с точки зрения уровня радиации, который контролируется автоматизированной системой в 39 пунктах, особую опасность представляют пожары в радиусе десяти километров от ЧАЭС.

Причинами пожаров могут быть как поджоги, так и идущие боевые действия.

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