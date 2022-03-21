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Новости > Из Украины в РФ незаконно вывезли более 2 тысяч детей

Из Украины в РФ незаконно вывезли более 2 тысяч детей

Агата Кловская
21.03.22 16:16
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Из Украины в РФ незаконно вывезли более 2 тысяч детей

Главное: В Россию принудительно вывезли с временно оккупированных территорий Украины 2389 детей. МИД Украины призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей и усилить давление на РФ.

Детали: 19 марта российские военные незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины на территорию России 2389 детей. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России», — говорится в сообщении.

МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей и усилить давление на РФ, чтобы вынудить прекратить войну против украинского народа.

В тему: Война в Украине: число жертв среди детей растет.

Тэги: Украина, общество, Россия, война, дети, похищение

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