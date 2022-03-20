В столичной лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают Собор всех преподобных Киево-Печерских.

За Литургией архиереи, духовенство и верующие особо молились об установлении мира в Украине и прекращении войны.

После чтения Евангелия Предстоятель УПЦ рассказал о подвиге святых, просеявших на Киевских холмах.

«Сегодня Церковь чествует преподобных отцов Киево-Печерских. Они были чадами света Божественной благодати. Многие из них сподобились в этом нетварном свете видеть Бога», — сказал Блаженнейший.

Он отметил, что преподобные отцы оставили хороший пример, как человек должен бороться против греха.

«Каждый в свою меру должен это делать. Если не сопротивляемся греху, то духовно мертвы и не видим Божественного света, всегда рядом с нами. Преподобные подали пример, как бороться со своей греховной природой постом, молитвой и добрыми делами», — добавил архипастырь.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Бог не хочет, чтобы мы воевали друг с другом, но жили в любви и мире.

«Да умирит Господь наш мир и пошлет мир на украинскую землю по молитвам преподобных Антония и Феодосия, а также всех отцов Печерских. Да смягчит Он сердца воюющих против нас, чтобы любовь возобладала над злобой и злом. И да сподобит нас стать Его чадами вечного спасения на Небе», — пожелал Предстоятель УПЦ

Также Митрополит Онуфрий отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.

После Литургии верующие прошли крестным ходом к Ближним пещерам, где был совершен молебен о прекращении войны, сохранение суверенитета и целостности нашего государства.