Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В столичной лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

В столичной лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

Александра Кудрявцева
20.03.22 16:50
553
В столичной лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских
Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают Собор всех преподобных Киево-Печерских.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, праздничную Божественную литургию в храме преподобного Агапита Печерского Киево-Печерской лавры совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
За Литургией архиереи, духовенство и верующие особо молились об установлении мира в Украине и прекращении войны.
 
После чтения Евангелия Предстоятель УПЦ рассказал о подвиге святых, просеявших на Киевских холмах.
 
«Сегодня Церковь чествует преподобных отцов Киево-Печерских. Они были чадами света Божественной благодати. Многие из них сподобились в этом нетварном свете видеть Бога», — сказал Блаженнейший.
 
Он отметил, что преподобные отцы оставили хороший пример, как человек должен бороться против греха.
 
«Каждый в свою меру должен это делать. Если не сопротивляемся греху, то духовно мертвы и не видим Божественного света, всегда рядом с нами. Преподобные подали пример, как бороться со своей греховной природой постом, молитвой и добрыми делами», — добавил архипастырь.
 
Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Бог не хочет, чтобы мы воевали друг с другом, но жили в любви и мире.
 
«Да умирит Господь наш мир и пошлет мир на украинскую землю по молитвам преподобных Антония и Феодосия, а также всех отцов Печерских. Да смягчит Он сердца воюющих против нас, чтобы любовь возобладала над злобой и злом. И да сподобит нас стать Его чадами вечного спасения на Небе», — пожелал Предстоятель УПЦ
 
Также Митрополит Онуфрий отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.
 
После Литургии верующие прошли крестным ходом к Ближним пещерам, где был совершен молебен о прекращении войны, сохранение суверенитета и целостности нашего государства.
 
В тему: Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ

Комментарии

Статьи

20.03.22 13:51

Великий голод 2022: уже скоро?

Автор: Александр Панько

Дайджест

США будут стараться разрушить новую нефтяную ось «Китай - Россия - Саудовская Аравия»
20.03.22 17:53

США будут стараться разрушить новую нефтяную ось «Китай - Россия - Саудовская Аравия»

Автор: Политика страны

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.03.22 18:05

Предстоятель УПЦ выразил надежду на успешные переговоры Украины с Россией
20.03.22 17:40

УПЦ оказывает помощь украинцам в городах наиболее пострадавших от войны
20.03.22 17:15

Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге святителя Григория Паламы
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
20.03.22 09:16

Украинцев заверили, что дефолта не будет
20.03.22 09:11

Война в Украине: число жертв среди детей растет
19.03.22 21:10

Самолет «Мрия» можно было спасти
19.03.22 20:46

Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
19.03.22 15:05

На Ровенщине, Полтавщине, Черкащине и Харьковщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов и волонтеров
19.03.22 13:10

В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка
20.03.22 18:05

Предстоятель УПЦ выразил надежду на успешные переговоры Украины с Россией
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
19.03.22 20:46

Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
19.03.22 12:27

PayPal заработал в Украине, но есть проблемы
19.03.22 11:22

В Генштабе обновили потери России в Украине
18.03.22 15:58

В ОП рассказали, когда закончится активная фаза войны
18.03.22 14:53

Стало известно, сколько людей погибли в Киеве с начала войны
18.03.22 14:30

Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов
18.03.22 13:28

В Кремле назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
18.03.22 12:39

Озвучены два варианта окончания войны в Украине
15.03.22 07:00

Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном
14.03.22 14:45

Россия решила не возвращать чужие самолеты, взятые в лизинг
18.03.22 09:14

На украинских АЗС основательно подешевело топливо
14.03.22 18:23

В ГПУ анонсировали обмен пленными
16.03.22 11:01

В России запретили ряд звезд шоу-бизнеса (СПИСОК)
14.03.22 13:42

За голову Кадырова в Украине пообещали приличное вознаграждение
14.03.22 17:59

Украина и Россия взяли паузу в переговорах
15.03.22 11:22

Стало известно, сколько дней Россия еще сможет активно бомбить украинские города
15.03.22 14:59

Стало известно, сколько депутатов покинули Украину
16.03.22 23:48

Пользователей Windows 11 предупредили о неприятном сюрпризе
Фото и Видео
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
Российский военный рассказал жене, как командование их обманывает, — перехват разговора
Российский военный рассказал жене, как командование их обманывает, — перехват разговора
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.