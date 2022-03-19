Ректор и студенты КДАиС УПЦ сдали кровь для украинских военных

Главное: Преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии Преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии УПЦ сдали донорскую кровь для помощи раненным украинским военнослужащим.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, вместе с преподавателям и учащимися донорами стали ректор академии епископ Белогородский Сильвестр, проректор по воспитательной работе епископ Згуровский Амвросий и первый проректор протоиерей Сергей Ющик

Забор крови проводили сотрудники отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова в медицинском центре КДАиС.

Отмечается, что преподаватели и студенты киевских духовных школ уже не первый раз становятся донорами крови для нуждающихся в такой помощи больных.

Как сообщалось ранее, Киевские духовные школы оказывают посильную помощь защитникам Украины. Академия передала горячие обеды, печеный студентами свежий хлеб, консервацию и другие пищевые продукты для бойцов территориальной обороны Киева.