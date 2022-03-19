Ректор и студенты КДАиС УПЦ сдали кровь для украинских военных

В Генштабе обновили потери России в Украине
В ОП рассказали, когда закончится активная фаза войны
Стало известно, сколько людей погибли в Киеве с начала войны
Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов
В Кремле назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
Озвучены два варианта окончания войны в Украине
Генштаб ВСУ заявил, что на войне в Украине уже погибли 14,2 тысячи российских солдат
В ОП рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Путиным
Возможно, третья мировая война уже началась, — Зеленский
Метро в Киеве снова работает в режиме перевозок