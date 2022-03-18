Во Франции православные установили еженедельный день поста и молитвы о мире в Украине

Главное: Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже установил еженедельный день поста и молитвы о мире.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на saint-serge.net, решение принято в знак солидарности с украинцами, пострадавшими от военных действий.

Каждую среду вечером, после занятий, в институтском храме преподобного Сергия Радонежского с 21.45 до 22.15 будет совершатся богослужение, участие в котором примут преподаватели, студенты и и верующие.

Присоединиться приглашают всех желающих, в том числе дистанционно, через трансляцию на платформе ZOOM. Идентификатор встречи: 845 9496 2008. Код: 942566

Как сообщалось ранее, Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий призвал в дни Великого поста поддержать нуждающихся в помощи украинских беженцев.

В тему: В Нежине УПЦ передаст украинским военным и жителям города гуманитарную помощь от Румынской Церкви.