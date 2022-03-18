Озвучены два варианта окончания войны в Украине

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал два варианта окончания войны. При этом он отметил, что мирное соглашение должно быть заключено на выгодных для Украины условиях.

Детали: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью УП озвучил два варианта окончания войны в Украине. Более реалистичным финалом он назвал мирное соглашение между Украиной и РФ.

«Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал — это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Второй финал — это сделка. Соглашение — это поиск и фиксации взаимоприемлемых решений», — отметил Кулеба.

По его словам, мирное соглашение должно быть заключено на выгодных для Украины условиях.

«Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным», — заявил министр.

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