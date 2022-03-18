В епархиях УПЦ простились с погибшими защитниками Украины

Главное: На Кировоградщине и Виннитчине священники Украинской Православной Церкви отпели украинских воинов, погибших во время боевых действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, в Ивановке, Красноселке и Александрии простились с тремя украинскими воинами, погибшими во время боевых действий.

В селе Красноселка Александрийского района провели в последний путь офицера ВСУ Владимира Максимчика, который погиб в Харькове.

В селе Ивановка Петровского района 16 марта благочинный Петровского церковного округа Александрийской епархии УПЦ протоиерей Димитрий Городецкий в сослужении с протоиереем Михаилом Царуком совершили отпели погибшего воина Виктора Кицманюка.

В храме УПЦ в честь святых Федора и Анастасии Александрии протоиерей Алексей Микитенко совершил заочное отпевание нацгвардейца Ивана Ищенко, который погиб и был похоронен в Херсонской области.

На Виннитчине священники УПЦ совершили чин погребения украинского воина Виталия Бережко в селе Забужье.

Погибший в 2014 году был участником Антитеррористической операции на Донбассе, получил ранение. В конце февраля 2022 года он пошел на войну добровольцем и 8 марта погиб под Николаевом.

Чин захоронения воина возглавил благочинный Немировского округа протоиерей Василий Гончарук.

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