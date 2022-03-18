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Новости > В УПЦ рассказали о помощи Церкви украинским военным, беженцам и нуждающимся

В УПЦ рассказали о помощи Церкви украинским военным, беженцам и нуждающимся

Александра Кудрявцева
18.03.22 12:20
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В УПЦ рассказали о помощи Церкви украинским военным, беженцам и нуждающимся

Главное: Во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать защитникам Украины, больницам, терробороне, беженцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киевской области Нещеровский Спасо-Преображенский монастырь помогает беженцам, которые бегут от российской агрессии с востока Украины. Некоторые подопечные уже смогли продолжить путь дальше в западные области, другие прячутся в обители от бомбардировок жилых кварталов Киева и других городов. Преображенский храм монастыря имеет очень толстые стены, выдержавшие обстрелы Второй Мировой войны, а нижний храм превращен в настоящее бомбоубежище. Беженцы получают в монастыре питание и все необходимое.

В Тернопольской области верующие епархии продолжают собирать и передавать помощь для украинских военных, переселенцев и терробороны.

На Буковине 16 марта Черновецко-Буковинская епархия УПЦ передала бронежилет для защитника Украины, а также 30 аптечек и посуду на 45 тыс грн для воинской части. Деньги на закупку помощи были использованы из средств, которые по благословению митрополита Мелетия собирались на всех приходах епархии во время богослужения на нужды военных украинской армии и беженцев.

Одесская епархия помогает Комитету Красного Креста в эвакуации беженцев из Украины. Епархия предоставила Андреевское подворье для размещения людей, предметы личной гигиены, чай, кофе, воду, продукты. На железнодорожном вокзале Одессы верующие кормят всех нуждающихся переселенцев. Ежедневно из рук активных прихожан, молодежи и волонтеров горячее питание или чай со сладостями получают около 800 человек, большинство из которых — мамы с детьми и пожилые люди.

В Закарпатье религиозная община Свято-Покровского храма УПЦ села Приборжавское присоединилась к приобретению и отправке спецавтомобиля для 128-й Закарпатской бригады ВСУ. 16 марта епархия передала гуманитарную помощь для беженцев, принимаемых Ставненской общиной.

Волонтеры Крестовоздвиженского собора Ужгорода кормят переселенцев горячими обедами. Приход святого Пантелеймона в Великом Березном опекает 180 беженцев, которые находятся в местной школе-интернате. Молодежь епархии вместе с волонтерами ежедневно раздает беженцам сотни горячих обедов, продуктовые наборы, необходимые вещи и медикаменты.

На Франковщине отдел благотворительности и социального служения епархии передал благотворительную помощь областной детской клинической больнице. Для маленьких пациентов собрали бытовую химию, подгузники, средства личной гигиены и детское питание. Такую же помощь передали в перинатальный центр города и прибывшим в город с детьми беженцам.

В Александрийской епархии духовенством Спасо-Преображенского храма была оказана помощь нуждающимся в деревне Озера. Также традиционно раздали еду всем желающим в Александрии на площади Соборной в стенах православно-просветительского центра благоверных князей Бориса и Глеба. Архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп с духовенством посетил Координационный центр волонтеров города. Для бойцов было передано около 270 кг куриного мяса для приготовления пищи.

На Полтавщине 16 марта из волонтерского распределительного центра, который находится в храме Всех святых земли Полтавской, отправили гуманитарную помощь для нуждающихся в Ахтырке. Волонтеры Центра «Благо» передали гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев, проживающих в помещении психбольницы им.Мальцева.

В Ровенской области в Городоцком, Дерманском, Беловском, Гощанском монастырях проживают сотни людей.

«Люди всех возрастов убегают от войны, была семья, которая в домашних тапочках и пижаме выскочила из собственного дома и приехала к нам, — рассказала матушка Зосима, насельница Городоцкого Свято — Николаевского женского монастыря. — Всех одели, поселили. Младшей беженке, которую принимал монастырь, было всего 5 месяцев, самой старшей — 94 года, бабушка очень плакала и не верила, что в таком почтенном возрасте пришлось покидать дом».

Городокский Свято-Николаевский женский монастырь также принимает людей, бегущих с обстреливаемых территорий практически с первых дней войны. 16 марта в обитель прибыли гуманитарная помощь от польских православных приходов. Проживают семьи беженцев и на скиту Святой праведной Анны в Онишковцах.

В Харьковской области священники помогают пострадавшим от обстрелов и семьям с детьми, раздают продуктовые наборы жителям города и передают продукты военным. Братия Покровского монастыря продолжает выпекать хлеб, который передает защитникам Украины, христианам-баптистам в городскую больницу. Священнослужители Успенского собора Харьковской епархии передали на нужды ВСУ микроавтобус Фольсваген Транспортер. Воспитанники Харьковской духовной семинарии, имеющие медицинское образование, оказывают первую медицинскую помощь всем, кто обращается.

Как сообщалось ранее, психологи Украинской Православной Церкви окажут профессиональную помощь украинцам, которые из-за военных действий покинули страну. В мессенджере Telegram создан чат духовно-психологической поддержки «Рідна домівка».

В тему: В Запорожье при поддержке УПЦ из Мариуполя прибыло 15 автобусов с эвакуированными людьми.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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