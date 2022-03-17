В Запорожье при поддержке УПЦ из Мариуполя прибыло 15 автобусов с эвакуированными людьми

Главное: В Запорожье прибыло 15 автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя и Бердянска.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, при поддержке митрополита Луки и священников Запорожской епархии удалось вывезти детей из интернатов.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух поблагодарил митрополита Луку за сопровождение колонны.

«Если бы вы не поехали, все было бы гораздо хуже. Детей главное забрали. Благодарю вас!», — отметил Александр Старух, обращаясь к митрополиту Луке.

Как сообщалось ранее, 12 марта митрополит Лука со священниками Украинской Православной Церкви оказали помощь в организации гуманитарного коридора в Мариуполь. Гуманитарный груз вез в Мариуполь более 90 тонн продуктов и медикаментов.

В пути колонна автобусов была заблокирована и остановилась в Бердянске. Около 2,5 тысяч жителей города на автомобилях сумели выехать из окруженного Мариуполя в сторону Запорожья. Тех, кто приехал в Бердянск, но не смог продолжить движение, эвакуировали на автобусах в сопровождении духовенства Украинской Православной Церкви.

В тему: Во всех храмах и монастырях УПЦ совершат молебен о мире в Украине.