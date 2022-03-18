Черногорский митрополит призвал поддержать беженцев из Украины

Главное: Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий призвал в дни Великого поста поддержать нуждающихся в помощи украинских беженцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черногорско-Приморской митрополии в Фейсбук, владыка сравнил украинских беженцев с жителями сербских областей Косово и Метохии, которые приехали в Черногорию, спасаясь от преследования на этнической почве.

«Как мы приняли в недавнем прошлом наших братьев и сестер-беженцев из сербских областей, Косово и Метохии, так мы должны принять и утешить нынешних беженцев из многострадальной Украины», — сказал митрополит Иоанникий.

Он призвал помогать беженцам из Украины пищей и одеждой, давать им крышу над головой, а главное — христианскую поддержку и утешение.

Как сообщалось ранее, грузинский Патриарх Илия заявил, что в воскресенье, 20 марта, священнослужителям дается благословение отслужить молебны за мир в Украине и панихиду о погибших в войне в Украине.

Патриарх Сербский Порфирий призвал сербов коленопреклоненно молиться Богородице, чтобы война в Украине была окончена как можно скорее, чтобы состоялись переговоры и был достигнут мир.

Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий призвал молиться о мире в Украине.

В тему: В УПЦ создали чат для психологической поддержки беженцев.