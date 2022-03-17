В УПЦ создали чат для психологической поддержки беженцев

17.03.22 16:36

Россия в Украине потеряла войск больше, чем США за 20 лет

17.03.22 15:52

Совет Церквей призвал религиозных лидеров России содействовать обмену пленными

17.03.22 15:22

В Запорожье при поддержке УПЦ из Мариуполя прибыло 15 автобусов с эвакуированными людьми

17.03.22 15:15

Грузинский Патриарх призвал к молитве за мир в Украине

17.03.22 15:14

Российские военные хотят прострелить себе ноги украинскими патронами, чтобы попасть в госпиталь, - СБУ

17.03.22 14:49

Румынская Православная Церковь оказала гуманитарную помощь украинцам на сумму более 4 млн долл

17.03.22 14:30

Во всех храмах и монастырях УПЦ совершат молебен о мире в Украине

17.03.22 13:40

Возможно, третья мировая война уже началась, — Зеленский

17.03.22 13:06

Россия начхала на требование Международного суда ООН остановить войну

17.03.22 12:55

Метро в Киеве снова работает в режиме перевозок