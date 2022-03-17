В УПЦ создали чат для психологической поддержки беженцев

Главное: Церковные психологи Украинской Православной Церкви окажут профессиональную помощь украинцам, из-за военных действий покинувшим страну.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам, создан чат духовно-психологической поддержки «Рідна домівка».
Чат духовно-психологической поддержки «Рідна домівка» открыт в мессенджере Telegram.
Чтобы подключиться, нужно подать заявку: @tarasmarchenko.
Руководит проектом священник Украинской Православной Церкви, психолог, психотерапевт Тарас Марченко.
Помогают ему администраторы — сертифицированные психологи и психотерапевты, воцерковленные православные.
Каждый участник чата может получить бесплатно получасовую консультацию православного психолога или побеседовать со священником.
В тему: В Одессе и Черкассах УПЦ установили баннеры с призывом молитвы за Украину.