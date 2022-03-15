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Новости > В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военнослужащим, беженцам и больницам во время войны

В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военнослужащим, беженцам и больницам во время войны

Александра Кудрявцева
15.03.22 13:20
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В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военнослужащим, беженцам и больницам во время войны

Главное: Во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Сумской области священнослужители Конотопского благочиния передали продукты питания для территориальной обороны города Конотоп. 13 марта в Конотоп прибыл гуманитарный груз от Румынской Православной Церкви.

Владыка Роман поблагодарил Румынскую Православную Церковь, Черновицко-Буковинскую епархию, священников и волонтеров, стараниями которых гуманитарная помощь прибыла в город. Помощь раздадут украинским военным и нуждающимся.

В Черновицко-Буковинской епархии рассказали о четвертом гуманитарном грузе от Румынской Православной Церкви общим весом 210 тонн. Черновицко-Буковинская епархия УПЦ выразила благодарность всему православному духовенству и румынскому народу за его поддержку сложное для Украины время.

В Харьковской области духовенство и верующие Украинской Православной Церкви раздают хлеб, выпеченный братией Покровского монастыря, священники духовно поддерживают семьи с детьми в бомбоубежищах и обеспечивают их необходимым, а также совершают Таинства в домах верующих, которые не могут добраться до храмов.

Клирики храма Казанской иконы Божией Матери города Харькова передали продукты питания и предметы первой необходимости в общежитие для людей с ограниченными возможностями. Братия Покровского монастыря помогает военнослужащим Украины на передовой. Помощь воинам также оказал Казанский храм Харькова. В храмах Харьковской епархии принимают людей в приюты, которые остались без жилья после обстрелов.

В Винницкой области настоятель храма преподобного Серафима Саровского поселка Бар протоиерей Александр Грежук вместе с прихожанами храма собрал гуманитарную помощь и продукты питания для военных Винницы. В епархии от одного из храмов УПЦ в Виннице каждый день отправляется автобус, чтобы доставить беженцев в границу с Молдовой.

На Волыни 12 марта в пункт приема помощи при храме Волынской иконы Божией Матери прибыли около двух тонн гуманитарной помощи от неравнодушных волынчан из Германии. Значительную часть помощи православная община уже передала для нужд детей, которые рождаются в условиях войны в укрытии Волынского областного перинатального центра. Передано 60 коробок с детскими подгузниками, смесями для детей, средствами гигиены для мам и младенцев.

В храме Всех Святых земли Волынской организован волонтерский пункт приема/выдачи одежды для пострадавших от боевых действий. Каждый может прийти с 12.00 −16.00, чтобы согреться, попить чай/кофе, взять гуманитарную помощь: одежду, средства гигиены, детские игрушки, детские коляски.

В Ивано-Франковской области отдел благотворительности и социального служения епархии передал медикаменты, консервы, продукты длительного хранения для Вооруженных сил Украины. Питания, памперсы и вещи первой нужды собрали для сирот, вывезенных из-под бомбежек российских войск. Детское питание и средства гигиены были переданы детям в Ивано-Франковском областном центре социально-психологической реабилитации детей.

В Черкасской области сестры Марфо-Мариинской обители милосердия организовали благотворительные обеды на территории Архангело-Михайловского кафедрального собора. Благотворительное питание организовано Черкасской епархией для нуждающихся людей, беженцев, малообеспеченных жителей и для всех, кто попал в затруднительное жизненное положение. За последние два дня горячие обеды получили около 500 человек.

В Черниговской области по благословению митрополита Климента прихожане Георгиевского храма Нежина вместе с настоятелем иереем Александром Гладышем готовят еду и собирают вещи, необходимые для защитников Родины, вынужденных переселенцев и семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. 14 марта настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Варва протоиерей Георгий Луценко доставил помощь жителям и защитникам Варвинской общины. Председатель Варвинской поселковой объединенной территориальной общины Валентина Саверская-Лихошва выразила благодарность Украинской Православной Церкви и лично ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украине Онуфрию за оказанную помощь.

В Криворожской епархии прихожане общины в честь святого князя Владимира Кривого Рога вместе с настоятелем собрали и отправили теплые вещи в территориальный волонтерский центр. Верующие храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Никополь продолжают ежедневно готовить и развозить домашнюю пищу для бойцов территориальной обороны города. Стараниями настоятеля и прихожан храма в честь Благовещения Божьей Матери Кривого Рога, была собрана волонтерская помощь для воинской части Национальной гвардии Украины в городе Кривой Рог.

В тему: Патриарх Порфирий призвал сербов молиться о мире в Украине.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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