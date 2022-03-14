Патриарх Порфирий призвал сербов молится о мире в Украине

Главное: Патриарх Сербский Порфирий призвал сербов коленопреклоненно молиться Богородице, чтобы война в Украине была окончена как можно скорее, чтобы состоялись переговоры и был достигнут мир.

Детали: Об этом Предстоятель Сербской Православной Церкви сказал во время проповеди в Белградском храме Святого Саввы на Врачаре, сообщает сайт Об этом Предстоятель Сербской Православной Церкви сказал во время проповеди в Белградском храме Святого Саввы на Врачаре, сообщает сайт spc.rs.

«Дай Бог во время этого поста непрестанно возносить молитвы к Пресвятой Богородице и непрестанно восклицать „Радуйся, Невесто Неневестная!“, чтобы Ее заступничеством, по Ее молитвам, Господь даровал бодрый разум, целомудренный рассудок и трезвенное сердце», — сказал Предстоятель к пастве.

Сербский Патриарх призвал верующих молиться о скорейшем прекращении войны в Украине.

«Еще раз особо напоминаю и призываю коленопреклоненно и покаянно молить Пресвятую Богородицу, чтобы Она заступилась за нас перед Своим Сыном, чтобы как можно скорее была прекращена война в Украине, ведь война еще никому добра не приносила. Чтобы скорее удалось сесть за стол переговоров и добиться мира», — сказал он.

Мир нужен всем, но в Украине сегодня — особенно, — отметил Предстоятель Сербской Церкви.

«Все сотворены по образу и подобию Божию, и все мы братья друг другу, и потому надо молиться Пресвятой Богородице и всем святым, чтобы Господь, как Бог мира, принес мир в Украину, а также и в наши сердца, в нашу страну. Чтобы те, кто преследуют отдельные интересы, смягчили свой тон и не подстрекали к поляризации в обществе, которая рано или поздно может перейти в полное непонимание и конфликты», — сказал Патриарх Порфирий.