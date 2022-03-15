Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ призвал священников сохранять верность Церкви

Управделами УПЦ призвал священников сохранять верность Церкви

Александра Кудрявцева
15.03.22 12:47
105
Управделами УПЦ призвал священников сохранять верность Церкви

Главное: В сложное время испытаний важно оставаться верным Церкви и поддерживать друг друга.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«На нашей земле сейчас льется кровь. Ситуация кажется критической. Эмоции зашкаливают. Но хотя любые эмоции сейчас можно понять, это вовсе не значит, что нужно принимать решения под действием этих эмоций. Давайте оглянемся на многовековую историю Церкви христианской – сколько за это время произошло различных ужасных событий, войн, восстаний, кровопролитий, эпидемий, стихийных бедствий. И в любой из этих периодов люди были подвержены страху, ужасу и трепету. Но смог бы их спасти уход из Церкви? Нет, не в этой временной жизни, а в жизни истинной, жизни вечной», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что сейчас, как никогда, священники должны быть со своим народом, делить с ним все его беды, горести и трагедии.

«Помогать, утешать и вести. Но быть с народом не значит идти на поводу у сиюминутных эмоций. Помогать не значит разделять панику, утешать не значит раздувать пожар ненависти, вести не значит политиканствовать», - подчеркнул управделами УПЦ.

Он призвал священников сохранять спокойствие и стать опорой для верующих.

«Дорогие отцы и братия, именно сейчас мы должны быть опорой для людей, а потому необходимо максимально сдерживаться и всегда помнить свои священнические клятвы. И уж точно гнать все мысли покинуть Церковь – наш спасительный корабль. Буря непременно пройдет, ведь Господь наш – единственный, кто может её утихомирить, но расшибленные доски разбитых штормом шлюпок уже нельзя будет собрать. А Церковь будет пребывать вечно», - подытожил владыка.

В тему: Православные Австрии и Венгрии передали гуманитарную помощь украинским беженцам в Закарпатье.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

14.03.22 12:19

Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации

Автор: Александр Панько

Дайджест

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации
10.03.22 21:03

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации

Автор: ТГ Политика страны

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.03.22 13:20

В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военнослужащим, беженцам и больницам во время войны
15.03.22 12:55

Стало известно, сколько украинских детей стали жертвами войны
15.03.22 12:25

В Британии назвали три главных просчета Путина
15.03.22 11:43

В Киеве вводится длительный комендантский час
15.03.22 11:22

Стало известно, сколько дней Россия еще сможет активно бомбить украинские города
15.03.22 10:44

Уже завтра суд в Гааге может вынести вердикт России
15.03.22 10:17

Военное положение в Украине могут продлить еще на 30 дней
15.03.22 09:36

Генштаб ВСУ привел данные о потерях россиян на 15 марта
15.03.22 09:17

Далекая страна готова принять беженцев из Украины
15.03.22 09:02

Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
15.03.22 12:55

Стало известно, сколько украинских детей стали жертвами войны
15.03.22 11:43

В Киеве вводится длительный комендантский час
15.03.22 11:22

Стало известно, сколько дней Россия еще сможет активно бомбить украинские города
15.03.22 10:44

Уже завтра суд в Гааге может вынести вердикт России
15.03.22 10:17

Военное положение в Украине могут продлить еще на 30 дней
15.03.22 08:18

На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
15.03.22 06:38

На ЧАЭС наконец-то восстановили электроснабжение
14.03.22 18:23

В ГПУ анонсировали обмен пленными
14.03.22 17:59

Украина и Россия взяли паузу в переговорах
14.03.22 15:36

Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
12.03.22 16:12

На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
11.03.22 16:49

Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
11.03.22 18:29

Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
11.03.22 14:21

Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
13.03.22 18:31

В Киеве задержан больной раком православный публицист Ян Таксюр. Его держат в СИЗО
11.03.22 18:05

США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина
12.03.22 19:25

На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
15.03.22 07:00

Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном
12.03.22 15:49

В Василькове уничтожили аэропорт
12.03.22 15:38

На ЧАЭС начался экстренный ремонт
Фото и Видео
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
Завод «Антонов» в Киеве подвергся обстрелу
Завод «Антонов» в Киеве подвергся обстрелу
В дом на Оболони попала ракета
В дом на Оболони попала ракета
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.