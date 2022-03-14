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Новости > Православные Австрии и Венгрии передали гуманитарную помощь украинским беженцам в Закарпатье

Православные Австрии и Венгрии передали гуманитарную помощь украинским беженцам в Закарпатье

Александра Кудрявцева
14.03.22 16:05
37
Православные Австрии и Венгрии передали гуманитарную помощь украинским беженцам в Закарпатье

Главное: В Закарпатье доставлена гуманитарная помощь от духовенства и верующих Австрии и Венгрии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 14 марта в Мукачево доставили гуманитарную помощь от духовенства и верующих православных приходов Венгрии для нужд вынужденных переселенцев.

Помощь была доставлена священником Венгерской епархии о. Кириллом Татаркой.

Митрополит Феодор выразил искреннюю благодарность венгерским братьям за помощь.

Также в Мукачевскую епархию прибыли три автобуса с гуманитарной помощью для беженцев и переселенцев, которые нашли убежище в Закарпатье.

«Помощь была предоставлена жителями Австрии Иршавскому молодежному братству в честь святого Пророка и Предтечи Иоанна Крестителя (Молодежный отдел) и благотворительному объединению „Волонтеры Закарпатья“, в которое входят молодые верующие братства. С сегодняшнего дня молодежь начинает раздавать эту помощь людям, которые находятся в беде и пребывают в епархии», — поделились в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Румынская и Польская Православные Церкви передали гуманитарный груз для беженцев и украинских военных.

В тему: Многодетная семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, нуждается в помощи.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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