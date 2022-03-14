За голову Кадырова в Украине пообещали приличное вознаграждение

Главное: На днях росСМИ заявили, что Рамзан Кадыров якобы прибыл под Киев. Украинский политик Евгений Рыбчинский предложил за его голову солидное вознаграждение.

Детали: В Украине за голову руководителя российского региона Чечни Рамзана Кадырова пообещали солидное вознаграждение. С таким предложением выступил украинский политик, народный депутат восьмого созыва Евгений Рыбчинский.

Он заявил, что украинские военные и бойцы территориальной обороны должны уничтожить Кадырова, если он действительно находится в Украине. За это нардеп обещает дом с 40 сотками в Киевской области.

«Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и Теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. Обещаю за голову Кадырова — дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет», — отметил политик.

14 марта российские СМИ со ссылкой на Telegram Кадырова заявили, что он находился в Гостомеле возле Киева и может добраться в столицу. Однако официально информация не подтверждена. Также есть данные, что его на днях видели в Грозном.

Сообщалось и об участии чеченских военных во вторжении РФ в Украину. 28 февраля в телеграмм-канале Кадыров признал гибель двух военных из Чечни.

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