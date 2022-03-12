В Василькове уничтожили аэропорт

Главное: Россия нанесла удар по аэропорту в Василькове. Он был уничтожен.

Детали: Рано утром субботы. 12 марта, аэропорт в Василькове (Киевская область) был уничтожен. Россия нанесла по нему ракетные удары, сообщила мэр города Наталья Баласинович.

По ее словам, по объекту попали восемь ракет.

Она сказала: «Вследствие ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами и они до сих пор детонируют».

Отмечается, что одна из ракет оккупантов попала в склад боеприпасов.

Кроме этого был уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.

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