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Новости > Епископ УПЦ рассказал, для чего нужен Великий пост

Епископ УПЦ рассказал, для чего нужен Великий пост

Александра Кудрявцева
06.03.22 17:30
1064
Епископ УПЦ рассказал, для чего нужен Великий пост
Главное: Пост - это средство, позволяющее человеку увидеть свои слабости.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев)
 
«В нецерковной среде отношение к посту преимущественно скептическое. Даже если о нем говорят положительно, то, как правило, в том смысле, что «пост оказывает очищающее и оздоровительное действие на весь организм». С этим утверждением спорить, конечно, сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что религиозная практика поста основывалась сначала на медицинских факторах. Соответственно, христиане постятся не из соображений просто упорядочить здоровье», - сказал владыка.
 
Епископ Сильвестр отметил, что традиция поста очень давняя и в той или иной степени присутствует практически во всех христианских конфессиях, включая протестантские.
 
«Для понимания практики поста следует обратиться к Священному Писанию. В Четвероевангелии есть указание на соблюдение поста. Однако они относятся либо к Богочеловеку Иисусу Христу (Мф. 4:2), либо к будущему времени (Мф. 6:16), или к особым случаям (исцеление беснования - «этот род изгоняется только молитвой и постом» (Мф. 17:21). А вот свидетельства из Деяний и Посланий апостольских важны именно тем, что зафиксировали традицию поста на раннем этапе истории Церкви. На основе этих текстов можно сказать, что в раннем христианском обществе практика поста уже существовала», - пояснил ректор КДАиС.
 
Он обратил внимание, что в тоже время могу звучать аргументы, что в Священном Писании нет никаких упоминаний о посте в среду и пятницу и тем более о Великом посте (не считая ссылки на сорокадневный пост Христа в пустыне). 
 
«Да, действительно таких упоминаний там нет, но, в принципе, их и не должно быть. Есть указания на практику поста, молитвы, проповеди и многое другое. Впоследствии эта практика может приобретать и приобретала различные формы и выражения. Это признак жизни. В Писании есть указания на принципы христианской жизни, но проявление их может быть разным и зависеть от разных факторов», - продолжил архиерей.
 
Епископ Сильвестр пояснил, что основная цель поста не в том, чтобы не употреблять какие-либо виды пищи или ограничивать себя в ее количестве, а в том, чтобы учиться пользоваться телесной составляющей человеческой природы. «Пост - это средство, позволяющее человеку увидеть свои слабости и понять, что телесность часто овладевает человеком, полностью контролирует его волю, желания, эмоции», - добавил он.
 
«Человек, живущий только удовольствием тела, не найдет сил, времени и, наконец, вдохновения, если не произойдет телесного очищения и утончения человеческой телесности. Не говоря уже о том, что сила телесной составляющей в особенности проявляет себя в экстраординарных ситуациях: голод, война, катаклизмы. Человек высочайших нравственных убеждений в этих случаях покажет себя даже не с позиции человеческой телесности, а животной. Еда и/или ее отсутствие является решающим доводом в принятии решений в незаурядных ситуациях. Дать кусок хлеба, когда есть два, это одно, а дать кусок хлеба, когда он у тебя один, - уже другое», - продолжил ректор КДАиС.
 
Православная практика поста учит овладевать своим телесным началом, понимать всю его силу и возможности и указывает путь как стать хозяином своей телесности, а не ее рабом, - пояснил владыка.
 
«Великий пост базируется на двусложности человека и потому ведет постящихся путем телесного и духовного поста, постоянно напоминая о стремлении к нравственному совершенству через покаяние и исправление жизни. Но в то же время чрезмерный акцент на содержании в пище или, напротив, отрицание этого содержания, в конечном счете, приводят к одному и тому же лицемерию», - подытожил епископ Сильвестр.
 
В тему: Предстоятель УПЦ призвал провести пост в покаянной молитве.
 

Тэги: УПЦ

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