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Новости > Предстоятель УПЦ просит Путина остановить войну: кровь разделяет людей

Предстоятель УПЦ просит Путина остановить войну: кровь разделяет людей

Александра Кудрявцева
04.03.22 18:20
689
Предстоятель УПЦ просит Путина остановить войну: кровь разделяет людей
Главное: Война не приносит блага народу, война проливает кровь, а кровь разделяет людей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий после молебна о наступлении мира в Украине.
 
«Во всей Украинской Православной Церкви совершаем молитву за мир на украинской земле. К великой печали, уже девятый день как продолжается война на нашей земле. Российские войска введены в Украину. Это печаль, которая наполняет сердца. Люди гибнут – гибнут мирные жители, гибнут дети. Земля наполнилась плачем и скорбью. Беженцы не имеют где приклонить голову. Мы молимся, чтобы Господь помиловал нас», – сказал митрополит Онуфрий.
 
Блаженнейший напомнил, что УПЦ всегда учила и проповедовала любовь между народами. 
 
«Особенно мы желали, чтобы был мир и согласие между русским и украинским народами. Мы хотели, чтобы эти народы жили, как добрые соседи: в уважении друг к другу, терпении друг к другу и в любви. Нас за это оскорбляли и оскорбляют до сих пор, обзывают всякими непристойными словами и выражениями. Но мы не смотрим на это. Мы и сегодня хотим, чтобы русский народ и украинский народ жили мирно между собой», – считает архипастырь.
 
Предстоятель УПЦ снова обратился к Президенту РФ Владимиру Путину: «Владимир Владимирович, сделайте все, чтобы прекратилась война на украинской земле! Война не приносит блага народу. Война проливает кровь. А кровь разделяет людей. Вы можете это сделать, и мы верим и желаем, чтобы вы это совершили. Просим, чтобы дни Великого поста были для нас мирными, чтобы мы в радости встретили светлый праздник жизни – праздник Святого Христова Воскресения».
 
Проблемы между народами есть, были и будут, - констатировал Блаженнейший. «Но мы всегда отстаивали такую точку зрения, что мы как творение Божие, одаренные разумом и словом, должны решать эти проблемы с помощью разумного слова», - добавил он.
 
«Призываем, чтобы обе стороны: российская сторона и украинская сторона, – сели за стол переговоров, и все проблемы, которые существуют, на них решились, а не с помощью меча. Меч разделяет, а любовь соединяет», - отметил владыка. 
 
Митрополит Онуфрий призвал терпеть друг друга, уважать друг друга, любить Бога и в Боге быть едиными. 
 
«Это единство, которое никто и ничто не может разрушить. То единство, которое достигается с помощью меча, недолговременно и ненадежно. Это единство человеческое, и оно распадается. А то единство, которое в Боге, - вечно. Я хотел бы, чтобы между нашими народами было единство в Боге, чтобы любили друг друга и были в Боге едины. Пусть Господь благословит всех нас!», - заключил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Предстоятель УПЦ призвал провести пост в покаянной молитве.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий, война, Путин

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