Вывоз денег из Украины упростили

Главное: Вывоз валюты из Украины упростили. На период военного положения.

Детали: НБУ принял важное решение по вывозу денег заграницу. На период военного положения отменено требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков при перемещении валюты за пределы страны – справки о снятии наличных с собственных счетов.

Как известно, ранее соответствующие документы физлица должны были предоставлять при перемещении валютных ценностей (наличной украинской и иностранной валюты, банковских металлов) стоимостью более десяти тысяч евро в эквиваленте.

Подчеркивается, что требование декларирования валютных ценностей стоимостью более данной суммы остается действующим.

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