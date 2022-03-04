Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний призвал оторваться от чтения новостей и помочь ближним

Митрополит Антоний призвал оторваться от чтения новостей и помочь ближним

Александра Кудрявцева
04.03.22 14:45
408
Митрополит Антоний призвал оторваться от чтения новостей и помочь ближним
Главное: Сегодня война идет не только между армиями, она идет в сердцах каждого человека.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«В эти дни, когда гремят взрывы, когда вокруг столько человеческих слез и боли, очень легко потерять душевное самообладание, заразиться всепоглощающей ненавистью, забыть, что мы христиане», - сказал владыка.
 
Митрополит Антоний отметил, что говорить сегодня о христианской любви очень трудно, но крайне необходимо. «Потому что именно сейчас, в этот страшный период, нашим близким так необходимы наша любовь и забота», - добавил он.
 
«Мы не одни, от каждого из нас, от нашего душевного состояния зависят наши родные – дети, родители, близкие, братья и сестры по вере, просто находящиеся рядом люди», - отметил архиерей.
 
Нужно понимать: сегодня война идет не только между армиями, она идет в сердцах каждого из нас, - считает управделами УПЦ.
 
«Важно не посеять в своем сердце семена злобы и ненависти. Следует зорко охранять свое сердце в чистоте и мире. Мир не придет на нашу землю, если его не будет в наших сердцах. Мы не знаем времен и сроков, но можем полагаться на всеблагой Божий Промысл о нас. Господь, как Творец, печется о своем создании. Мы можем руководствоваться только Священным Писанием и церковным Преданием, опытом жизни святых нашей Церкви, которые терпели и вышли победителями», - пояснил митрополит.
 
Он отметил, сегодня каждый из нас, где бы он ни находился, может внести свою лепту в дело Христово по мере сил и возможностей: кто-то помочь продуктами и лекарствами, кто-то – словом и участием. «Господь дает каждому возможность проявить себя с самой светлой стороны», - добавил он.
 
«Конечно, иногда очень трудно отвлечься от беспрерывного чтения новостей со всеми ужасами, которые там видим. Но всё же сейчас важнее не питаться этими ужасами без разбора, не рассылать их друг другу, а сосредоточиться на помощи ближнему и молитве. На молитве Тому, кто сильнее всех армий – нашему Господу Иисусу Христу, способному спасти наши тела и души», - подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ призвал не поддаваться эмоциям в деле решения церковных вопросов.
 
 

Тэги: война, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

02.03.22 19:46

В Украине заработала карта с информацией о работающих во время войны магазинах, АЗС, аптеках и не только

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сирены, ранения и артобстрелы: как подготовиться к чрезвычайной ситуации
24.02.22 00:09

Сирены, ранения и артобстрелы: как подготовиться к чрезвычайной ситуации

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.03.22 15:25

Предстоятель УПЦ призвал провести пост в покаянной молитве
04.03.22 14:25

Предстоятель УПЦ дал верующим во время поста молитвенное правило для прекращения войны
04.03.22 14:03

Кличко обратился к частным аптекам
04.03.22 14:01

В киевские бомбоубежища обещают провести Интернет
04.03.22 13:51

В Херсонской области «вырубили» мобильную связь
04.03.22 13:31

В Николаевской области «перекрыли» две реки
04.03.22 11:00

Международные эксперты предрекли России дефолт
04.03.22 10:52

Генштаб ВСУ привел новые данные по потерям РФ
03.03.22 17:54

Россия осталась без Королевских Гонок
03.03.22 17:44

Стало известно о потерях среди полицейских за прошедшие дни войны
03.03.22 15:25

Правоохранители и архиереи УПЦ просят прекратить распространение фейков о Церкви
03.03.22 12:38

Зеленский рассказал, что будет с индексацией пенсий во время войны
03.03.22 12:28

Украинцам, потерявшим работу из-за войны, пообещали небольшие компенсации
03.03.22 12:20

Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно проведут молебен о мире в Украине
02.03.22 16:17

С начала войны из Украины бежали почти миллион человек
02.03.22 15:23

Поползли слухи, что Янукович может вернуться в Украину
02.03.22 11:53

В Украине заработала гуманитарная горячая линия
02.03.22 11:03

Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину
01.03.22 19:23

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
01.03.22 18:06

Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией
01.03.22 12:26

Лукашенко сделал тревожное заявление по Украине
28.02.22 16:55

Синод УПЦ призвал Патриарха Кирилла, Путина и Зеленского сделать все, чтобы остановить войну в Украине
28.02.22 14:37

Одного из украинских мэров задержали за предательство
02.03.22 11:03

Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину
01.03.22 18:00

Украина и Россия обменялись пленными
02.03.22 16:17

С начала войны из Украины бежали почти миллион человек
27.02.22 19:59

Воздушная тревога в городах Украины, из Крыма вылетели бомбардировщики и истребители
28.02.22 16:22

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в первый день весны
01.03.22 18:06

Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией
27.02.22 19:05

Виктор Медведчук находится в Киеве под домашним арестом
Фото и Видео
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве
Мир на грани начала Третьей мировой войны: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Мир на грани начала Третьей мировой войны: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Снаряд убил человека в центре Умани
Снаряд убил человека в центре Умани
Россия пересекла границу Украины в 4 областях, – ГПСУ
Россия пересекла границу Украины в 4 областях, – ГПСУ
Майк Тайсон сделал очень странное заявление
Майк Тайсон сделал очень странное заявление
«Слуга народа» использовал в обращении к президиуму ВР непарламентские выражения
«Слуга народа» использовал в обращении к президиуму ВР непарламентские выражения
Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью
Появилось видео, как известный теннисист обматерил и едва не избил судью
Украину назвали одним из фаворитов Евровидения-2022
Украину назвали одним из фаворитов Евровидения-2022
Зеленский записал второе видеообращение за день
Зеленский записал второе видеообращение за день
fraza.com
Новости блогосферы
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.