Генштаб ВСУ привел новые данные по потерям РФ

Главное: Генштаб ВСУ приводит новые данные о потери России в войне. На пятницу, 4 марта.

Детали: Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях России в войне. Данные на пятницу, 4 марта.

Сообщается, что погибли 9 166 человек личного состава.

Кроме этого информируется о таких потерях: танков 251 единица, боевых бронированных машин 939 единиц, артиллерийских систем 105 единиц, РСЗО 50 единиц, средства ПВО 18 единиц, самолетов 33 единицы, вертолетов 37 единиц, автомобильной техники 404 единицы, легкие скоростные катера две единицы, цистерн с ППМ 60 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня три единицы.

Отмечается: «Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий».

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