Стало известно о потерях среди полицейских за прошедшие дни войны

Главное: С начала войны в Украине погибли девятнадцать полицейских. Шестьдесят копов получили ранения.

Детали: В полиции сообщили о потерях среди своих сотрудников за прошедшие дни войны с Россией. Данные приводятся на четверг, 3 марта.

Информируется, что погибли девятнадцать копов, а еще шестьдесят получили ранения.

Кроме этого два сотрудника МВД безвестно исчезли.

Отмечается, что потери были понесены при выполнении служебных задач.

В полиции напомнили, что их сотрудники сегодня фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блок-постах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

В тему: Украину с начала войны уже покинул миллион человек.