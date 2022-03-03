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Новости > В УПЦ просят Россию остановить войну и сохранить жизни детей

В УПЦ просят Россию остановить войну и сохранить жизни детей

Александра Кудрявцева
03.03.22 13:35
752
В УПЦ просят Россию остановить войну и сохранить жизни детей
Главное: Война является злом прежде всего потому, что ее жертвами становятся дети.
.
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).
 
«Когда-то великий русский писатель Феодор Михайлович Достоевский поставил перед собой вопрос о том, стоит ли благо всего мира хоть единой слезинки ребенка? И сегодня, учитывая происходящее, мы можем сказать — нет, не стоит», — написал владыка.
 
Епископ Виктор сообщил, что в результате военных действий Российской Федерации на территории Украины, согласно официальным данным, по состоянию на 1 марта 2022 года, погибло 16 детей.
 
«16 детей, которые уже никогда не станут Гоголями, Шевченко, украинками и Франками. Детей, которые никогда не повторят известные на весь мир спортивные достижения Баюл и Бубки, Шевченко и Усика. Детей, которые даже не получили шанса на сознательную молодость, цветущую жизнь. А сколько детских сердец перестало биться на Донбассе в течение последних 8 лет ужасной и безжалостной войны», — сказал иерарх УПЦ.
 
Архиерей отметил, что с самого начала боевых действий на востоке Украинская Православная Церковь ни разу не молчала.
 
«Мы четко засвидетельствовали свою позицию — мы за мир и против войны! За эту позицию нам пришлось многое перетерпеть, немало пострадать, но мы от нее не отказались ни на миг. Этой же позиции Украинская Православная Церковь придерживается и сегодня — мы незыблемо против войны, против ежедневных убийств то ли военных, то ли тем более мирных жителей. И эта позиция нашей Церкви диктуется исключительно ценностью человеческой жизни, отбирать которую может только один Господь, Который и подарил его человеку», — заявил владыка Виктор.
 
Война сплотила всех без исключения украинцев, констатировал владыка.
 
«Так сложилось исторически, что все мы разные, но когда на нас нападают, то мы становимся едиными. Мы не претендуем на чужое, но до последнего боремся за свое. И последние дни не только всему миру, но даже и нам самим еще раз это показали. И мы не знаем что будет завтра, но мы знаем что делать сегодня», — сказал иерарх УПЦ.
 
Епископ УПЦ в завершении привел слова из Евангелия: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творите ненавидящим вас и молитесь за тех, кто обижает и преследует вас» (Мф. 5:44).
 
В тему: Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно проведут молебен о мире в Украине.
 

Тэги: война, дети, УПЦ, епископ Виктор

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