Украинцев заверили, что очередей на западных границах нет

Главное: Очередей на западных границах Украины нет. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Детали: На западных границах Украины нет очередей на всех пунктах пропуска. Данные на утро четверга, 3 марта, приводит Госпогранслужба.

Информируется, что на пунктах пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Смольница и Шегини на выезд в Польшу нет очередей ни из легковых автомобилей, ни пешеходов; п.п. Грушив ожидали пятьдесят пешеходов; на п.п. Краковец тридцать пешеходов.

Отмечается, что на пунктах пропуска Малый Березный и Ужгород в Словакию очередей нет, а на пункте Малые Селменцы в очереди ожидали около двадцати пешеходов.

Кроме этого нет очередей на всех пунктах выезда в Венгрию, Румынию и Молдову.

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