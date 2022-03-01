Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Главное: Европейский парламент утвердил резолюцию с рекомендациями членам Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Детали: Подавляющим большинством голосов Европейский парламент утвердил резолюцию с рекомендациями членам Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Принятая резолюция состоит из нескольких пунктов. Кроме рекомендации о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, Европарламент также осудил агрессию России по отношению к Украине и требует от Москвы вывести свои войска с украинской территории.

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Все решения о статусе кандидата и плане вступления в Евросоюз совместно принимаются странами-членами.

В тему: Во вторник, 1 марта, Европейский парламент принял заявку Украины на членство в ЕС.