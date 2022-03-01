Украину могут «экстренно» принять в ЕС

Главное: Украину могут принять в ЕС. Европейский парламент принял заявку нашей страны.

Детали: Во вторник, 1 марта, Европейский парламент принял заявку Украины на членство в ЕС. Сейчас начата специальная процедура.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба информировал: «Лучшее решение, которое сейчас может принять ЕС – это немедленно взять Украину в свой состав».

Он добавил: «Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, которые способны коренным образом изменить динамику событий. Это решение именно такое».

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