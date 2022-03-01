Лукашенко сделал тревожное заявление по Украине

Главное: Беларусь приводит в боеготовность ПВО. Ситуацию разъяснил Александр Лукашенко.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление по ситуации в Украине. Он отдал приказ привести в боеготовность ПВО.

Политик сказал: «Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте».

Он добавил: «Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости».

Лидер страны отметил: «Белорусская армия прикрывает государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия. В Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам. Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами».

По его словам, если бы Россия не атаковала Украину с территории Беларуси, украинские ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь.

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