Предстоятели Поместных Православных Церквей призвали христиан молиться за народ Украины

Главное: Самая сильная сила христианина — молитва.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на en.jerusalem-patriarchate.info , об этом сказал Патриарх Иерусалимский Феофил III в своем заявлении о ситуации в Украине.

«Всем сердцем мы следим за тяжелым кризисом последних дней в Украине и глубоко озабочены людскими страданиями всех наших братьев и сестер во Христе», — сказал Предстоятель Иерусалимской Церкви.

Патриарх Феофил подчеркнул, что самая сильная сила христианина — молитва. «Поэтому вместе с другими христианскими лидерами по всему миру мы призываем всех христиан присоединиться к молитве за мир и за народ Украины», — добавил он.

«Здесь, в Иерусалиме, мы возносим наши молитвы на месте распятия и Воскресения нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Бог даровал мудрость и отвагу всем лидерам и заинтересованным сторонам. Пусть Он просветит их умы для поиска диалога и единства и чтобы воцарился прочный мир», — отметил Патриарх Иерусалимский.

Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий отметил, что Сербская Православная Церковь передаст материальную помощь для Украинской Православной Церкви.

«Мы вспоминаем в молитве всех, кто сегодня страдает в Украине. Мы решили собрать все взносы, которые собираются в храмах на Святых Литургиях и за их пределами в эти дни, и направить их в Украинскую Православную Церковь и ее Митрополиту Онуфрию. Это будет нашим скромным вкладом и выражением любви, доставленной туда, где это нужно, и, безусловно, нужно», — сказал Патриарх Порфирий.

Святейший Патриарх Болгарский Неофит отметил, что лишение невинных человеческих жизней неприемлемо для всех, кто ищет мира, единства и любви во всем мире.

«Призываем всех, от кого это зависит, прекратить кровопролитие и отказаться от разногласий, уважать основное право человека на жизнь и свободу и добиться дипломатическим путем долгожданного мира, завещанного нам Спасителем Христом!», — подчеркнул Предстоятель Болгарской Церкви.

Патриарх Неофит отметил, что Церковь молит Господа поддержать Своих верных, желающих и стремящихся к миру и пониманию.

«Покровительство Пресвятой Богородицы да защитит всех людей, находящихся в беде, печали и невзгодах, и дарует им терпение, молитву и упование на Божие милосердие и справедливость!», — сказал Болгарский Предстоятель.

Также Патриарх молится за души всех погибших в результате военного конфликта в Украине.