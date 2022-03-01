Главное: Президента РФ Владимира Путина лишили черного пояса по тхэквондо. Появилось сообщение ITF.
Детали: Президента РФ Владимира Путина лишили почетного звания. Международная федерация тхэквондо отобрала у него черный пояс.
Отмечается, что данное решение было принято из-за войны с Украиной.
Информируется следующее: «Федерация тхэквондо решительно осуждает жестокую атаку на мирных жителей в Украине, что идет против принципов федерации мир важнее триумфа».
В тему: Стало известно, чем конкретно НАТО поможет Украине.