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Новости > В Украине запустили дополнительные поезда на Запад – появился список

В Украине запустили дополнительные поезда на Запад – появился список

Александр Панько
01.03.22 11:42
186
В Украине запустили дополнительные поезда на Запад – появился список

Главное: Дополнительные поезда запустила «Укрзализныця». Появился их список.

Детали: В «Укрзализныце» заявили о запуске дополнительных поездов. Опубликован их список.

Отмечается следующее: «Для улучшения обслуживания пассажиров, направляющихся к государственной границе Украины со странами ЕС, назначены дизель-поезда, которые будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно».

Запущены следующие поезда: №7620/7621 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 1 марта в 09:00; №7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 1 марта в 14:00.

Подчеркивается, что посадка в дизель-поезда будет проходить в порядке живой очереди.

Информируется также, что предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям.

Сообщается: «По поводу более подробной информации, а также возможных изменений в расписании просим внимательно следить за объявлениями на вокзале».

В тему: Для женщин и детей при пересечении границы в западном направлении кое-что изменилось.

Тэги: общество, поезд, Укрзализныця, война, новости Украины

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