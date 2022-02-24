Верховная Рада ввела в Украине ЧП с полуночи

Главное: Верховная Рада одобрила введение режима чрезвычайного положения на всей территории страны, начиная с 00 часов 24 февраля.

Детали: Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине чрезвычайного положения. Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение на заседании 23 февраля поддержали 335 народных депутатов.

Чрезвычайное положение вводится с 0 часов 24 февраля сроком на 30 дней по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже и так действует чрезвычайный правовой режим.

В ходе своего доклада секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что это решение обусловлено текущими угрозами и призвано не допустить внутренней дестабилизации, но заверил, что ситуация контролируется.

«Ситуация непростая, но абсолютно контролируемая. По данным всех наших разведок партнеров, нашей разведки, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации захват нашей страны невозможен», — заявил он.

Справка: Согласно действующему законодательству, чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах может быть отменено указом президента раньше срока, на который оно вводилось, в случае устранения обстоятельств, обусловивших необходимость введения чрезвычайного положения. С предложением об отмене чрезвычайного положения президенту может обратиться Верховная Рада. Предложения по отмене чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях подаются Кабинетом министров.

В тему: Ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Оно в частности подразумевает:

— ограничение движения транспорта и его осмотр;

— усиление охраны общественного порядка и объектов;

— запрет на массовые мероприятия;

— запрет забастовок;

— временная или постоянная эвакуация из опасных мест;

— комендантский час;

— проверка документов у граждан и осмотр их вещей;

— запрет призывникам и резервистам изменять место жительства без уведомления;

— запрет на распространение материалов, дестабилизирующих ситуацию;

— регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров;

— особые правила использования связи и передачи информации через компьютерную сеть;

— поднятие вопроса о запрете деятельности партий, ОО в интересах нацбезопасности и общественного порядка.