Верховная Рада сделала шаг к легализации огнестрельного оружия

Главное: Народные депутаты Украины поддержали законопроект о возможности владения огнестрельным оружием в первом чтении. Документ отправлен ко второму чтению с сокращенным сроком обработки.

Детали: Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении гражданами Украины огнестрельным оружием. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение на заседании Верховной Рады 23 февраля поддержали 274 народных депутата.

Законопроект поддержали с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Отмечается, что законопроект, либерализируя, с одной стороны, оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Как сообщил народный депутат от «Слуги народа» Павел Фролов, законопроект регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения исключительно гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему с указанием категории оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие (физические лица не смогут приобретать в собственность);

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие;

С — короткоствольное огнестрельное оружие (получить могут только спортсмены);

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (можно от 18 лет);

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (можно от 25 лет).

Требования для владельцев оружия: гражданство Украины; отсутствие медицинских противопоказаний и судимости и случаев привлечения к административной ответственности в течение года; полис обязательного страхования гражданской ответственности за возможный ущерб третьему лицу.

В тему: Подробнее прочитать о законопроекте можно здесь.