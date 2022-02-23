Украинцев призвали немедленно покинуть Россию

Главное: Украинцам рекомендуют не посещать Россию. Также призывают немедленно покинуть эту страну.

Детали: Украинцам посоветовали не ездить в Россию и поскорее покинуть ее территорию. Заявление сделало Министерство иностранных дел.

Отмечается, что причина этому – усиление российской агрессии против Украины, что может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.

Информируется: «Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране - немедленно покинуть ее территорию».

В тему: По данным разведки, Россия не собирается ограничиваться Донбассом.