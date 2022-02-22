На Житомирщине священник УПЦ нуждается в помощи на лечении

Главные новости за 22 февраля 2022 года
Депутаты обратились к миру в связи с признанием Россией «ДНР» и «ЛНР»
В США объяснили, почему не будут вводить масштабные санкции против РФ
У Путина запутались, в каких границах признали самопровозглашенные «ЛДНР»
Зеленский назвал условие для введения военного положения в Украине
Не Усик: стал известен следующий соперник «цыганского короля»
Зеленский пообещал никому ничего не отдавать и поблагодарил украинцев
Путин направил войска на Донбасс. Они двигаются в сторону линии соприкосновения
«Меняется мировой порядок»: как мир отреагировал на решение РФ признать «независимость ДНР и ЛНР»
Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»