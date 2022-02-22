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Новости > На Житомирщине священник УПЦ нуждается в помощи на лечении

На Житомирщине священник УПЦ нуждается в помощи на лечении

Александра Кудрявцева
22.02.22 20:37
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На Житомирщине священник УПЦ нуждается в помощи на лечении
Главное: На Житомирщине настоятель Свято-Покровского храма УПЦ села Городковка протоиерей Димитрий Ильчук нуждается в молитвенной и финансовой поддержке.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, в ночь на 19 февраля 32 — летний священник попал в ДТП, столкновение произошло с уснувшим за рулем водителем газели.
 
«Милостью Божией отец Димитрий остался жив. Больше всего после аварии у священник пострадали ноги. Операция на ногах длилась 5 часов, врачам удалось сложить конечности. В левой ноге открытые переломы со смещением, стоят штыри, которые будут сращивать кости», — сообщают в епархии.
 
По словам врачей, реабилитация священника продлится от 3 до 6 месяцев, затем ему установят пластину, после чего священник сможет встать на ноги и вернуться к служению.
 
Помочь можно, перечислив средства по реквизитам: 5168757371556236 — ПриватБанк, 4149439040204889.
 
Получатель: Ильчук Дмитрий Олександрович.
 
В тему: В Житомирской области священник УПЦ нуждается в помощи на лечение.

Тэги: помощь, УПЦ

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