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Новости > Священник УПЦ рассказал, как молиться, чтобы не допустить войну

Священник УПЦ рассказал, как молиться, чтобы не допустить войну

Александра Кудрявцева
21.02.22 13:10
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Священник УПЦ рассказал, как молиться, чтобы не допустить войну
Главное: Человек должен обращаться к Богу с осознанием своего греховного падения и горячей верой.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал заместитель главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).
 
Священник привел слова пророка Давида: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19).
 
 
«Если человек обращается к Богу с осознанием своего греховного падения перед Лицом Божиим, если человек обращается с горячей верой и с упованием на великое милосердие Божие, то Господь не посрамит такой молитвы», — объяснил отец Лука.
 
Он привел слова философа Фомы Аквинского: «Молись так, как будто всё зависит только от Бога, а действуй так, как будто всё зависит только от тебя».
 
«Именно такая должна быть молитва, на которую возлагаем полностью все свое упование. Ведь мы мало на что можем повлиять и что изменить, но Творец неба и земли Всемогущий Господь может вмешаться услышав „горячий вопль“ своих чад», — заключил архимандрит Лука (Винарчук).
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, что каждый православный должен положить в «тревожный чемоданчик».

Тэги: война, молитва, УПЦ

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